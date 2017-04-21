Очередное дело "для галочки": соцсети о задержании Мартыненко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новый антикоррупционный скандал встряхнул Украину. В четверг, 20 апреля, детективы НАБУ задержали экс-нардепа "Народного фронта" Николая Мартыненко. Поговаривают, что политик является ближайшим соратником экс-премьера Арсения Яценюка и одним из финансовых и политических столпов "Народного фронта". Вечером Мартыненко вручили подозрение. Мартыненко подозревают в растрате $17,28 млн госсредств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК). Речь идет о закупках уранового концентрата по завышенным ценам.

В украинском сегменте соцсетей задержание Мартыненко обсуждают практически все, в первую очередь, видные политики, аналитики и отечественные эксперты: " Это уже третий сигнал Порошенко из Вашингтона с помощью подконтрольного американцам НАБ", "Задержание одного из лидеров Народного Фронта особенно показательно, потому что теперь можно лично попробовать плоды собственной реформаторской эйфории, голосований за судебную реформу, изменения в уголовный процессуальный кодекс и весь произошедший в стране бедлам", - пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook