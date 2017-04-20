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    НАБУ прокомментировало задержание Мартыненко

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (3)

    (обновлено: )12110
    В НАБУ сообщили, что Мартыненко задержан в рамках расследования дела по факту хищения денежных средств. Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.
    Вывеска НАБУ
    УНИАН

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в рамках расследования дела по факту хищения денежных средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата, говорится в пресс-релизе НАБУ.

    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко
    канал "Радио Свобода Украина" в YouTube
    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

    "20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

    Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

    По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

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