Дело Мартыненко. Очередная громкая медиа-попытка - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко.

Бывший народный депутат Николай Мартыненко, которого вечером в четверг, 20 апреля, задержали детективы НАБУ, заявил о фальсификации дела в отношении него. По словам экс-депутата, заявление которое распространил "Народный фронт", обвинения против якобы не подкреплены доказательствами.

"Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", — сказал Мартыненко.

По мнению политолога Алексея Якубина, сегодня НАБУ использует любой повод для того, чтобы показать себя как самый эффективный из созданных антикоррупционных органов.

"Кроме того, свою роль играет дело Романа Насирова, которое утратило медийный резонанс и постепенно сходит на "нет". НАБУ сейчас нужно вытащить некую "новую карту". Время рассчитано предельно грамотно — учитывая, что Верховная Рада сейчас не работает, а глобально отсутствуют какие-либо другие информационные поводы. Ситуацию расцениваю, в первую очередь, как некое позиционирование НАБУ, желание его главы Артема Сытника показать, что агентство существует не просто так, а занимается расследованием против топ-политиков. Не факт, что дело против Николая Мартыненко дойдет до суда, но то, что НАБУ выиграет для себя пиар-очки — сто процентов", — считает Якубин.

По его словам, поднятый вокруг дела шум в итоге рискует закончится ничем.

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"Вероятнее всего, что дело Мартыненко закончится приблизительно тем же, что ситуация с Романом Насировым. Пока что мы видим только громкую медиа-попытку задержания высокопоставленного чиновника. Но примерно так же было и с Насировым: создать шум в СМИ агентство способно, но как только доходит до конкретного дела, материалов, у НАБУ появляются очевидные проблемы", - подытожил Якубин.