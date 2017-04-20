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    Общество

    НАБУ: Мартыненко не сообщили о подозрении

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    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (4)

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    В Бюро отметили, что "после задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о подозрении". Подозрение Мартыненко еще не вручено.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко еще не сообщили о подозрении, отметили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко
    канал "Радио Свобода Украина" в YouTube
    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

    В антикоррупционном ведомстве сказали, что подозрение Мартыненко еще не вручено.

    "Нет. Пока мы говорим о задержании по факту", — сказали в пресс-службе.

    "После задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о подозрении. После этого в течение 72 часов должна быть определена мера пресечения", — уточнили в Бюро.

    В ведомстве отметили, что о мере пресечения пока говорить рано, потому что детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны подать ходатайство в суд. 

    Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. 

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