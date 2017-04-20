НАБУ: Мартыненко не сообщили о подозрении

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко еще не сообщили о подозрении, отметили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

В антикоррупционном ведомстве сказали, что подозрение Мартыненко еще не вручено.

"Нет. Пока мы говорим о задержании по факту", — сказали в пресс-службе.

"После задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о подозрении. После этого в течение 72 часов должна быть определена мера пресечения", — уточнили в Бюро.

В ведомстве отметили, что о мере пресечения пока говорить рано, потому что детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны подать ходатайство в суд.

Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко.