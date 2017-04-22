Объявлен перерыв, 4 министра и 15 нардепов хотят взять Мартыненко на поруки

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Четыре министра и 15 народных депутатов высказались за взятие на поруки бывшего нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщила журналист Кристина Бердинских в Twitter.

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Личные заявления народные депутаты от "Народного фронта" и члены правительства сделали поздно вечером на заседании Соломенского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно избрания меры пресечения Мартыненко в виде ареста.

— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 21 квітня 2017 р.

​По информации Бердинских, Соломенский районный суд объявил перерыв до 10 утра субботы, 22 апреля.

— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 21 квітня 2017 р.

​Накануне в интернете появилась третья запись покинувшего Украину депутата Александра Онищенко. Утверждалось, что нардеп разговаривает с Мартыненко. На первом из фрагментов записи человек, голос которого похож на Мартыненко, подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом". На другом фрагменте он описывает, как люди Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — зарабатывали на Одесском припортовом заводе (запись доступна здесь).