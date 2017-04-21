Суд над Мартыненко в худшем случае закончится внесением залога – Бортник

"Бизнес-мотивация может быть ключевой сегодня", — заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина Руслан Бортник.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

На момент публикации видео Соломенский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату.