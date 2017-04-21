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    Суд над Мартыненко в худшем случае закончится внесением залога – Бортник

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    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (19)

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что дело экс-нардепа Николая Мартыненко имеет бизнес-политические корни.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Бизнес-мотивация может быть ключевой сегодня", — заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина Руслан Бортник.

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    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

    На момент публикации видео Соломенский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату.

     

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