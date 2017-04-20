Турчинов: Россия способна вторгнуться в Украину за 2-3 часа

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В случае, если Россия решит "расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины", на ее вторжение потребуется 2-3 часа. Об этом в четверг заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщила пресс-служба СНБО.

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы", — сказал Турчинов во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины".

Турчинов напомнил, что, согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 июля текущего года численность военнослужащих российских Вооруженных сил увеличена до 1,9 млн. человек. По его словам, также расширен набор военных учебных заведений РФ, курсанты привлекаются к боевым действиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по словам Турчинова, вдоль границы Украины уже развернута вооруженная группировка ВС РФ, которая насчитывает до 50 тыс. военнослужащих без учета ополченцев 1-го и 2-го армейских корпусов на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

По словам главы СНБО, также вдоль границ с Украиной разворачиваются три новые дивизии — 3-я, 144-я и 50-я, которые являются соединением в составе дополнительно развернутых в последние годы трех армий — 1-й Гвардейской танковой, 20-й и 8-й общевойсковых армий.

"Такая группировка носит исключительно наступательный характер", — подчеркнул Турчинов.

При этом, согласно сообщению пресс-службы, он отметил, что "в случае принятия Москвой политического решения о расширении масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1-й и 2-й АК будут вести наступательные действия после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи границы, способны в течение 2-3 часов прибыть на территорию нашего государства и оказать помощь гибридным войскам ОРДЛО".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.