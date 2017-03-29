Россия увеличила численность Вооруженных сил до 1,9 млн человек

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Штатная численность Вооруженных сил России с 1 июля этого года вырастет до 1,9 миллиона единиц, в том числе 1 миллион военнослужащих — соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных сил РФ: с 1 января 2017 года — в количестве 1 897 694 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих; с 1 июля 2017 года — в количестве 1 903 051 единицы, в том числе 1 013 628 военнослужащих", — говорится в документе.

В предыдущей редакции указа штатная численность ВС РФ была установлена в размере 1,88 миллиона единиц, в том числе 1 миллион военнослужащих.

Сейчас в российской армии служат как кадровые военные, так и гражданский персонал, который выполняет, в основном, вспомогательные функции.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не спорит с США о том, что их армия — мощная, но считает свои Вооруженные силы сильнее любого агрессора.