В России осужден виновник гибели шести украинцев

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина, Иван Капустин. Миллеровский районный суд Ростовской области (Россия) приговорил к 4,5 годам колонии-поселения водителя микроавтобуса Ярослава Михайличенко, обвиняемого в гибели шести пассажиров из Луганской области в крупной аварии в ноябре 2016 года, сообщают в областной прокуратуре.

ДТП произошло в ночь на 21 ноября на 847-м километре трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе: столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и "КамАЗ" с прицепом. Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля после аварии успел вытащить из микроавтобуса водителя и двух пассажиров, после чего произошло возгорание Mercedes, оставшиеся в салоне шесть человек погибли.

"Миллеровской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ярослава Михайличенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Приговором суда Михайличенко признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

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По версии следствия, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с восемью пассажирами в салоне не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с движущимся впереди него в попутном направлении "КамАзом". После столкновения автомобиль Mercedes загорелся, находящиеся в нем шесть человек погибли на месте, двое — получили телесные повреждения различной степени тяжести.