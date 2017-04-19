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    В России находятся 2,3 млн граждан Украины – МИД РФ

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    По данным ФМС России, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек.
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. На территории России пребывают 2,3 млн граждан Украины, из них более миллиона беженцев с Донбасса, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

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    "По данным ФМС России, структуры, которая занимается этими функциями, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек", — сказала Захарова, передает УНИАН.

    По ее словам, из всех пребывающих в РФ украинцев более миллиона — беженцы с Донбасса. 

    Также она отметила, что на территории 14 субъектов РФ развернут 31 пункт временного размещения переселенцев, и им оказывается необходимая помощь. 

    Напомним, в марте сообщалось, что Россия за время конфликта на востоке Украины приняла 2,5 миллиона беженцев.

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