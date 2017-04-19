В России находятся 2,3 млн граждан Украины – МИД РФ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. На территории России пребывают 2,3 млн граждан Украины, из них более миллиона беженцев с Донбасса, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По данным ФМС России, структуры, которая занимается этими функциями, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек", — сказала Захарова, передает УНИАН.

По ее словам, из всех пребывающих в РФ украинцев более миллиона — беженцы с Донбасса.

Также она отметила, что на территории 14 субъектов РФ развернут 31 пункт временного размещения переселенцев, и им оказывается необходимая помощь.

Напомним, в марте сообщалось, что Россия за время конфликта на востоке Украины приняла 2,5 миллиона беженцев.