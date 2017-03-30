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    Спецслужбы РФ пытались позвонить Дуде от имени Порошенко - Цеголко

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (26)

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    Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что "так называемые "пранкеры" не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия президента Польши находится в постоянной координации с Администрацией президента Украины".
    Святослав Цеголко
    Фото со страницы Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Российские спецслужбы попытались организовать пранкерский звонок от имени президента Украины Петра Порошенко президенту Польши Анджею Дуде, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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    УНИАН
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    "Еще одно свидетельство российского следа в нападении на генеральное консульство Польши в Луцке. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой. Так называемые "пранкеры" не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия президента Польши (находится) в постоянной координации с Администрацией президента Украины", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

    В свою очередь российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) назвал это заявление "бредом".

    "Конечно, приятно, что пранкеров украинские власти отождествляют с российскими спецслужбами, но это лишь очередной бред воспаленного мозга Цеголко и компании. Видимо, скоро ждать новости, что пранкеры через телефон обстреляли консульство Польши на Украине", — сказал он в комментарии РИА Новости.

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    В ночь на среду неизвестные обстреляли здание консульства Польши в Луцке. В польском МИДе заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу. В СБУ заявили, что основной версией обстрела консульства Польши в Луцке является теракт

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