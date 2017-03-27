Подготовка к выборам в Донбассе возможна лишь с позволения Рады - МИД

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Киев сможет начать подготовку к выборам в Донбассе только после обеспечения там безопасности и соответствующих решений Верховной Рады, рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в опубликованном в понедельник интервью изданию "Тиждень".

По его словам, участники "нормандской четверки" понимают, что для проведения выборов в Донбассе необходимо обеспечить там безопасность,

На вопрос о том, есть ли у немецких и французских партнеров понимание, что необходима сначала безопасность, а потом выборы, он сказал, что "такое понимание есть у всех". По его словам, и французы, и немцы осознают аргументы Киева, но в тоже время хотят подготовки к выборам.

"И французы, и немцы, вся группа, которая работает над этим вопросом, они это осознают. Вопрос, который они задают: "А можно как-то подготовиться? Давайте начнем". Но кое-кто в нашем парламенте даже слышать не хочет слышать слово "готовиться". Минские договоренности прописывают лишь обсуждение вопроса "модальностей выборов". То есть если парламент примет решение о дате выборов, примет закон, тогда мы сможем, со своей стороны, работать с экспертами, с нашими юристами", — пояснил замминистра.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская заявила, что вопрос проведения выборов в Донбассе снят с повестки дня переговоров в Минске.

Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР планировали провести выборы еще осенью 2015 года. Однако в октябре 2015 года после встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже власти республик согласились перенести местные выборы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.