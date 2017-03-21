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    Гройсман похвастался сокращением дефицита Пенсионного фонда на 30%

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    По словам премьер-министра, в 2017 году правительство предложит пенсионную реформу, которая будет честной и обеспечит справедливость, а также повышение пенсий в Украине.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Повышение минимальной зарплаты в два раза с 1 января позволило наполнить бюджет Пенсионного фонда более чем на 30% с опережением плана, что обеспечит сокращение его дефицита, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman
    Честная ложь Гройсмана

    "У нас есть 142 млрд дефицита Пенсионного фонда. Это средства, которые нужно выплачивать пенсионерам, а их пока, что у Пенсионного фонда нет. Те реформы, которые мы приняли с 1 января, в том числе по заработной плате (увеличение в два раза минимальной заработной платы) уже дают наполнение бюджета Пенсионного фонда более чем на 30% с опережением плана. Это означает, что мы начали с вами движение на уменьшение дефицита Пенсионного фонда", — сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

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    Премьер-министр также заявил, что в 2017 году правительство предложит пенсионную реформу, которая будет честной и обеспечит справедливость, а также повышение пенсий в Украине.

    "Вы увидите, каждый из вас, кто сегодня на пенсии, как она (реформа) отразится на вашей пенсии и уверяю – для большинства украинских граждан это приведет к повышению пенсий", — подчеркнул он.

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    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1544 гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1624 гривен, а с 1 декабря — до 1700 тысячи гривен.

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