Честная ложь Гройсмана

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед

Приятный голос, прямой взгляд, вальяжные манеры, убедительные слова, трагически приложенная к сердцу рука, клятвы и заверения в собственной безупречной честности. Весь арсенал "очарования" применил в своем отчете о работе правительства и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, около сотни раз повторивший в выступлении слово "честный". Но наученные горьким опытом общения с сетевым маркетингом граждане уже отлично знают: если кто-то пытается в чем-то убедить, держи ухо востро. И, как всегда, оказываются правы.

"Социальный контракт"

Слушая, как заливается о своих успехах премьер-министр, невольно возникает ощущение, что мы с ним живем в разных странах. В его Украине растет экономика, падает инфляция, а обеспечившая свою энергетическую независимость держава уверенно дрейфует в будущее, попутно повышая благосостояние своего населения.

В Украине же "простых смертных" все далеко не так благополучно, если не сказать больше. Гордясь экономическим ростом в 2,2%, Гройсман "забыл" упомянуть о том, что, по данным Всемирного Банка, в 2014 году ВВП страны в абсолютных показателях рухнул на 28,1%, в 2015-м падение составило уже 31,3%. Если в "дореволюционном" 2013 г. ВВП Украины составлял 183,3 млрд долл, то по итогам 2016 г. он рухнул до 83,5 млрд. ВВП на душу населения снизился с 4030 долл в 2013 г. до 2115 долл в 2016. Резко упали и доходы пенсионеров. Если в 2010-2013 гг. Пенсионный фонд выплачивал пенсионерам в среднем $30 млрд в год, то сейчас 11 млрд.

Отрапортовал глава правительства и о росте реальной зарплаты украинцев на 9%. Правда, вряд ли они почувствовали улучшение. Если заработная плата в среднем по стране выросла на 1211,775 грн., то платежка за коммунальные услуги – на 1 335,7 грн. в месяц.

Говоря о "социальном контракте", который, по словам Гройсмана, полностью выполняет правительство, решения власти необходимо рассматривать в комплексе. Помимо того, что номинальный рост зарплаты "съела" коммуналка, повышение минимальной заработной платы на самом деле обернется безработицей. Как утверждает вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Павел Погиба, "то, что минимальная зарплата не может быть меньше 3200 гривен, не означает, что люди стали богаче. Сейчас многие предприятия переводят своих сотрудников на полставки или даже на четверть. То есть их заработок не возрастет. Много граждан останется без работы". Национальный банк прогнозирует, что повышение минимальной заработной платы приведет к сокращению около 630 тыс. человек.

Но самое страшное даже не это. Виртуальное повышение доходов нацелено на то, чтобы лишить нуждающиеся семьи субсидий на оплату коммунальных услуг. По данным министра социальной политики Украины Андрея Ревы, по состоянию на 2 февраля субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства получают 7,4 млн семей. По сравнению с 2015 г. число субсидиантов увеличилось на 42,4%. До "повышения" минимальной зарплаты получающие субсидии оформили скидку с учетом зарплаты 1600 грн. С увеличением "минималки", как предупредил вице-премьер Павел Розенко, количество субсидий будет сокращаться, т. к. будет считаться, что доход семьи с минимальной зарплатой вырос до 6400 грн, а значит, они не могут претендовать на получении субсидии. Потеряют субсидии и люди трудоспособного возраста, которые работают без оформления, т. к. их доход по решению Кабмина будет считаться "по умолчанию" на уровне двух минимальных зарплат. Ради чего, собственно, и затевался "рост благосостояния украинцев".

Еще немного занимательной арифметики. На Украине 16 млн работающих. Т. е., если считать, что в семье работает 2 человека, то оплачивать коммуналку по новым тарифам неспособны 14,8 млн работающих граждан. Почти все.

Добавим к узаконенной системе коммунального грабежа и новосозданные "социальные инспекции", которые будут проверять содержимое холодильников граждан. Если целью "социального контракта" было вогнать около 92% населения в нищету, то правительство действительно успешно его выполняет.

Больные и необразованные

Поставил в заслугу своему правительству Владимир Гройсман и "реформы" в медицине и образовании.

Тяжелую реформаторскую длань американского министра здравоохранения без медицинского образования Ульяны Супрун почувствовали на себе не только врачи, но и рядовые пациенты, свидетельством чему "медицинские майданы" в городах Украины. Как и следовало ожидать, хваленое Гройсманом формирование госпитальных округов на деле обернулось закрытием сельских и районных больниц.

"Импортная" санитарка, поставившая себе задачей увеличить закупку органов украинцев и отказывающаяся лечить больных, системно уничтожает медицинскую науку. С 1 января прекращено финансирование Национального института фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского — главного центра борьбы с туберкулезом. Жертвами "реформ", в дополнение к уничтоженной грузинским "реформатором" санитарно-эпидемиологической службе, стали и НИИ хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Национальный институт рака, "Центр Сердца" известного кардиолога Тодурова, институт Амосова, Украинский противочумной НИИ им. И. И. Мечникова и т. д.

Как и следовало ожидать, развал медицинской службы обернулся ростом смертности и эпидемий. Украина является лидером в Европе по распространению ВИЧ/СПИД, туберкулеза, гепатитов В и С. Всемирная организация здравоохранения ждет в Украине в 2017 г. эпидемию кори из-за уровня вакцинации ниже, чем в Африке.

Как отмечает американское издание The National Interest, количество новорожденных после "революции достоинства" год из года сокращается: 2014 г. — 466 тыс; 2015 — 412 тыс; 2016 — 365 тыс. Среди взрослого населения из-за затруднительного доступа большинства населения страны к качественным медицинским услугам при низком уровне жизни основными причинами смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (68%) и рак (18%).

Но было бы некорректным обвинять во всех проблемах лишь иностранного министра. Вся стратегия правительства направлена на уничтожение медицины как таковой. Впервые за последние годы правительство выделило на здравоохранение всего 2,7% ВВП. Согласно рекомендациям ВОЗ и ЕС, финансирование медицины должно составлять не менее 5% ВПП. Если показатель меньше 3% ВВП, это приводит к разрушению системы здравоохранения.

Не лучше ситуация и в образовании, где "реформаторы" планируют сократить количество вузов с 802 до 317. Выполняя "социальный контракт", кабинет Гройсмана собирается лишить 60% украинских студентов стипендий. Но это лишь начало. К 2020 г. число стипендиатов должно сократиться до 15%.

Приснопамятная децентрализация, которой с 2014 г. бравируют власти, как и "повышение" минимальной зарплаты, является лишь закамуфлированным отказом государства от выполнения своих социальных обязательств. После того как передача финансирования ПТУ на местный уровень едва не закончилась коллапсом системы профессионального образования, на местные бюджеты "навесили" другие неподъемные расходы: зарплаты непедагогического персонала в образовательных учреждениях, оплату коммунальных услуг и энергоносителей в образовательных и медицинских учреждениях, льготные перевозки, содержание санаториев, задолженность по разнице в тарифах прошлых лет, пени и штрафы коммунальных предприятий, содержание 30 государственных учреждений здравоохранения и многое другое. Компенсаторы, предусмотренные Министерством финансов, покрывают лишь треть упомянутых расходов.

Энергетическая независимость или независимость от энергетики?

Предметом особой гордости Кабмина является так называемая "энергетическая независимость". Как отдельно подчеркнул Гройсман, страна 440 дней живет без российского газа. Должно было обрадовать граждан и сообщение о высокой прибыльности "Нафтогаза", вытаскивающего последние копейки из их кошельков. Но это лишь для "Украины Гройсмана" событие.

А в Украине "маленького українця" событием является, например, блокада Донбасса, которая рискует оставить без света и тепла половину страны. Попробуем на сей раз поверить цифрам Гройсмана, который утверждает, что уголь обеспечивает 1/3 украинской энергетики, а для отказа от донецкого антрацита потребуется 5 лет. Кроме того, как считает премьер-министр, блокада обернется потерей 300 тыс. рабочих мест в металлургии, снижением валютных поступлений в госбюджет и очередной девальвацией гривны. Самое время рядовым гражданам спросить у своего правительства и бутафорской оппозиции, а нужно ли отказываться от донецкого угля и закупать топливо в ЮАР и Австралии за живую валюту?

Вместо "вражеского" угля Кабинет Министров обещает нарастить потенциал гидроэнергетики, доля которой в выработке электроэнергии составляет лишь 6,5%. Идея в целом неплохая, если не учитывать, что согласно выводам инженерного корпуса американской армии (USACE), который в августе 2016 г. проводил проверку гидросооружений днепровского каскада, отмечено "неудовлетворительное состояние объектов и необходимость срочной реконструкции". Т. е. вопрос, как всегда, в деньгах, которых у Украины нет.

Крайнюю обеспокоенность у всех, кроме "сказочников Гройсмана", вызывает и состояние атомной энергетики. Отказавшись от сотрудничества с Россией, власти поставили "мирный атом" на грань исчезновения. Попытки установить на реакторы контрафактные ТВЭЛ американской фирмы Westinghouse привели к значительному росту аварийности на АЭС. По данным экс-директора Чернобыльской АЭС Михаила Уманца, в 2015 г. на АЭС было зафиксировано 15 нарушений, а за пять месяцев 2016 г. отмечено 7 нарушений, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2015 г. Многие нарушения просто не фиксируются, т. к. с 16 октября 2014 г. ликвидирована должность главного инспектора по ядерной и радиационной безопасности.

Но если топливные элементы, хоть и с риском для системы, можно заменить, то как быть с реакторами, износ которых уже превысил 80%? Сейчас на Украине действуют четыре АЭС с 15 энергоблоками, 12 из которых эксплуатируются с 1980-х. Сроки эксплуатации некоторых из них уже продлены на 10 лет. Заменить их нечем. Между тем на долю АЭС приходится около 50% выработки электроэнергии. И уже сейчас атомные объекты работают на пределе своих возможностей.

Если об этом не задумывается правительство, то задуматься должны граждане.

Союз жезла и фомки

Не мог не похвастать премьер и реформой полиции. В его реальности мальчики и девочки в форме "Полицейской академии" на электромобилях успешно одолевают преступность и переводят бабушек через дорогу, а работники уголовного розыска шикуют на европейские зарплаты.

Как обстоят дела за пределами автостоянки Кабмина, могут рассказать 444617 украинцев, пострадавших в 2016 г. от разгула криминала. А 7200 погибших от рук бандитов уже, к сожалению, не расскажут ничего. По данным экс-министра юстиции Елены Лукаш, с 2013 г. похищения людей выросли на 264%, угоны автотранспорта — на 100%, убийства — на 67%, разбои — на 46%. При этом, как отмечает генпрокурор Юрий Луценко, "в 13-м году раскрывалось 45% от всех учтенных преступлений, в 14-м – 44%, в 15-м – 39%, и это, в принципе, европейская норма – около 40%. Но уже в прошлом году – менее 30% от всего массива преступлений". Самая низкая раскрываемость в Киеве – 16%. Уровень раскрываемости в Одессе – 20%, в Харьковской области – 22%, в Запорожской – 23%, в Киевской – 24%.

Увеличивается именно число тяжких преступлений, которое с 2013 г. выросло в 1,5 раза. В 2 раза подскочило количество преступлений с применением огнестрельного оружия, что неудивительно, т. к., по данным Украинской ассоциации владельцев оружия, по Украине гуляет 4,5 млн незарегистрированных "стволов".

Самое ужасное в этой ситуации то, что подчас невозможно отличить нового, с позволения сказать, правоохранителя, от преступника. "Новая полиция" имени Деканоидзе уже стала фигурантом ряда уголовных преступлений. В Киеве двое полицейских, прибывших на вызов, ограбили квартиру, во Львовской обл. – перевозчика янтаря, в Харьковской – грабителей, в Николаеве – ювелирный магазин. Но самый ужасный случай произошел в Кривом Озере, где "правоохранители" на глазах у семьи избили гражданина Украины, после чего в упор расстреляли его из пистолета Флобера, который не относится к табельному оружию полиции. После этого "мелкие шалости" в виде стрельбы в ресторанах, погонь за автомобилистами и крышевания борделей уже воспринимаются как будни "селфи-полицаев".

Отдельная история – "патриоты", получившие удостоверения работников МВД и МО. На их счету мародерство, грабежи, изнасилования, похищения людей и убийства. Так, подчиненный МВД полк "Азов" прославился грабежами на дорогах. Добычей налетчики делились с командиром полка и народным депутатом Андреем Билецким, который, по данным общественной организации "Дорожный патруль", часть награбленного передавал министру внутренних дел Арсену Авакову.

Пока что "герои" шалят в основном в зоне АТО. Но, по утверждению прокурора антитеррористической операции Константина Кулика, "у таких группировок уже есть готовые планы грабежей по Киеву, намечены объекты и жертвы. Потому что у бандитов будет стоять вопрос в скорости, чтобы постараться сразу все охватить. При этом они будут вооружены и имеют опыт ведения боевых действий в условиях городов. В случае попытки реализации такого сценария в Киеве будет огромной проблемой их нейтрализовать".

Почему-то ни об этих, ни о других проблемах на Украине мы так и не услышали в бравурном отчете Владимира Гройсмана. Он точно дал "честный" отчет?