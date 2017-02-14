Где платят больше: минимальные зарплаты в странах ЕС

В настоящее время членами Европейского союза являются 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Правительство страны планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта 2017 года. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.

Смотрите также: Как менялись состав и границы Евросоюза