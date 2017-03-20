Гройсман: придется снизить прогноз роста экономики из-за блокады Донбасса

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Власти будут вынуждены уменьшить прогнозы экономического роста из-за торговой блокады с неподконтрольными Киеву районами Луганской и Донецкой областей, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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"Это (блокада) повлияет на валютную выручку, на торговый баланс нашей страны, это повлияет на рост ВВП. Если мы закладывали 3% роста, это означало, что экономика начинает оживать и мы сможем продукт этой экономики реинвестировать в жизнь людей… Выходит так, что мы должны корректировать экономический рост в сторону уменьшения", — сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Он добавил, что блокада торговли Донбасса направлена против украинцев.

Ранее Гройсман уже заявил, что торговая блокада Донбасса приведет к замедлению темпов экономического роста и скажется в том числе на финансировании украинской армии.

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Верховная Рада 21 декабря 2016 года приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. В государственном бюджете на этот год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен.