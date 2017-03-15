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    Правоохранители пришли в Раду по приказу начальства - полковник полиции

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    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (131)

    (обновлено: )28101
    Как сообщил командир роты спецназначения полиции Донецкой области, полковник полиции Юрий Голубан, правоохранителей в парламент пригласил народный депутат Антон Геращенко.
    Визит правоохранителей в Верховную Раду
    facebook.com/volodymyr.ariev

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Бойцов Национальной гвардии и полицейских на заседание Верховной Рады в среду пропустил представитель парламентской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подтвердил командир роты спецназначения полиции Донецкой области, полковник полиции Юрий Голубан.

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    Во время утреннего заседания ВР в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партии" призвали дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в парламенте. После этого вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

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    "Нас пригласил представитель "Народного фронта" прийти в Раду, я не вижу в этом ничего плохого. Это был Антон Геращенко. Я не думаю, что в этом что-то противозаконное. Я пытаюсь довести до общества, даже не до депутатов, что не было полицейского беспредела. Мы люди, которые пытаются изо всех сил выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности, в Донецкой области в данном случае", — заявил Голубан в эфире телеканала "112 Украина".

    При этом он подчеркнул, что визит правоохранителей в парламент был по приказу.

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    "Мы офицеры полиции со строгой субординацией и вертикалью управления. Просто так решить поехать в парламент у меня даже мысли такой нет. Мы прибыли в Киев по приказу своего непосредственного руководителя для предоставления информации начальнику Нацполиции из первых уст", — добавил полковник полиции.

    Как сообщалось, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что, проведя правоохранителей в зал заседаний парламента, нардепы нарушили регламент ВР. 

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