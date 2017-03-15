Митинг у Рады: "Заставим власть работать честно"

У здания Верховной Рады около 400 активистов, приехавших в столицу со всей Украины, требуют прекратить торговлю с ЛДНР, введения справедливых, по их мнению тарифов и доступного жилья участникам АТО.

Митингующие держат государственные флаги, а также флаги политической партии "Народный контроль". В руках у них плакаты с надписями "Блокировать террористов", "Требуем справедливых тарифов", "Остановить торговлю на крови", "АТОшникам — доступное жилье", "Деньги из офшоров в Украину" и другие.

Напомним, во вторник вечером в центре Киева на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку участников торговой блокады в Донбассе, в мероприятии принимали участие около 150 человек.

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