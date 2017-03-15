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15.03.201712:47
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    Фотоленты

    Митинг у Рады: "Заставим власть работать честно"

    (обновлено: )18502
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Митинг под ВР

    У здания Верховной Рады около 400 активистов, приехавших в столицу со всей Украины, требуют прекратить торговлю с ЛДНР, введения справедливых, по их мнению тарифов и доступного жилья участникам АТО.

    Митингующие держат государственные флаги, а также флаги политической партии "Народный контроль". В руках у них плакаты с надписями "Блокировать террористов", "Требуем справедливых тарифов", "Остановить торговлю на крови", "АТОшникам — доступное жилье", "Деньги из офшоров в Украину" и другие.

    Напомним, во вторник вечером в центре Киева на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку участников торговой блокады в Донбассе, в мероприятии принимали участие около 150 человек.

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