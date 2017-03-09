Декларация нового главы ГФС: Lexus за 1 млн грн оформлен на 70-летнюю мать

Пресс-служба ГФС

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан недавно приобрел автомобиль. Кроме того, он владеет квартирой и гаражом в Виннице. Об этом свидетельствует декларация чиновника за 2015 год.

Согласно данным, Продан владеет в Виннице квартирой площадью 88,40 кв. м, приобретенной 1 ноября 2012 года, и гаражом на 24 кв. м, приобретенным 24 февраля 2014 года.

При этом автомобиль Продан приобрел только в этом году, если верить изменениям в имущественном состоянии, 31 января он приобрел Toyota Avalon 2012 года выпуска за 467,5 тыс грн.

Жена чиновника Людмила, пользуется гаражом мужа, со 2 апреля 2015 года управляла автомобилем LEXUS RX 350 2012 выпуска, которым владеет Светлана Продан (мать чиновника — Ред.).

Стоимость вышеуказанного LEXUS на сайтах продажи автомобилей — в районе 40 тыс долл (около 1 млн грн).

Напомним, суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для бывшего главы ГФС Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем сообщили ранее его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.