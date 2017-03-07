Посольство США и представительство ЕС приветствуют арест Насирова

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Посольство США и представительство Евросоюза в Украине приветствуют решение суда об аресте главы государственной фискальной службы Романа Насирова, говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении ведомств.

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"Мы приветствуем судебные решения, принятые утром 7 марта, но отмечаем, что события последних дней подтверждают необходимость иметь специализированный антикоррупционный суд", — говорится в сообщении.

Согласно совместному заявлению, успех в борьбе с коррупцией является важным для Украины, так как это привлекает прямые иностранные инвестиции, необходимые для развития украинской экономики.

Напомним, детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову подозрение в ночь на пятницу. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.