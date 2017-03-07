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    Насиров содержится в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО

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    Зря болел. Суд арестовал Насирова (151)

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    Как сообщается, вместе с Насировим в настоящее время содержится в камере один человек. Однако данные об арестованном пока не известны. Кроме того, в СИЗО Насирову провели обследование.
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный глава ГФС Роман Насиров содержится в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО, заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    УНИАН
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    "Роман Михайлович находится в Лукьяновском СИЗО на общих условиях. Там четырехместная камера, скажу откровенно, это не самая комфортная камера", — отметил он.

    По словам чиновника, в камере точно есть туалет, а есть ли там душ, он не знает.

    По словам заместителя министра, вместе с Насировим в настоящее время содержится в камере один человек. При этом Чернышов заявил, что не знает, кто это.
    Также Чернышов сообщил, что в СИЗО Насирову провели обследование.

    Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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