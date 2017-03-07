Шоу-арест и суд Насирова: выгодополучатели и лузеры

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В отечественном политикуме неоднозначно отнеслись к нашумевшему делу главы ФСК Романа Насирова. Реакция власти и приближенных к ней была настолько очевидной, что по ней можно было наблюдать, кому выгодна вся эта шумиха, а кому она стала серьезным минусом.

"Самопомич": личные счеты

Неплохие политические дивиденды на теме Насирова сумели собрать в "Самопомочи", которая еще в декабре активно собирала по ВР подписи за его увольнение. Особенную активность в деле отстраненного главы ГФС проявлял нардеп Андрей Журжий. Если раньше фамилию этого парламентария никто толком не слышал, то благодаря нашумевшему делу, она мелькала во всех новостях. Именно Журжий, дежуря по больницам, сообщал журналистам о том, что врачи якобы помогают главному фискалу избежать ответственности. Помимо регулярного мелькания в кадре, нардеп также докладывал об "инсинуациях" Насирова в НАБУ, где с удовольствием пользовались предоставленной информацией.

Хотя, активность Журжия не удивительна. Поговаривают, что участие депутата в "шоу Насирова" продиктовано желанием уничтожить доказательства его уклонения от уплаты налогов, которые имеются в ГФС.

"Очевидно, злоупотребляя служебным положением, он внес недостоверные данные в налоговую отчетность и скрыл соответствующую информацию о полученных доходах, также получив льготы по налогообложению путем предоставления заведомо ложной информации органам ГФС. Не страх ли, что его сделки будут разоблачены, а депутатский иммунитет перед законом рано или поздно закончится, подтолкнул Журжия на открытую войну с главой ГФС?" — предположил в своем блоке журналист Юрий Смирнов.



Коалиция: мнения разделились

Неоднозначной оказалась реакция на арест Насирова в пропрезидентском "Блоке Петра Порошенко", который в очередной раз обнажил свою разрозненность. С одной стороны, часть депутатов от БПП всячески препятствовала представителям НАБУ привлечь Насирова к ответственности. С другой, целая группа соратников президента выступила против главы ГФС и призывала общество не дать законно освобожденному Насирову покинуть здание Соломенского суда.

К слову, похожая разрозненность наблюдалась и в "Народном фронте", где к аресту Насирова каждый отнесся согласно личным предпочтениям.

Сам же президент Петр Порошенко выбрал позицию стороннего наблюдателя, заявив, что он вообще не был в курсе выдвинутых Насирову обвинений. Единственного заявление Порошенко больше напоминало комментарий политолога, чем реакцию главы государства на задержание главного фискала страны.

"Я думаю, что это является очень ярким примером: первое – что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура, второе – ярким доказательством того, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независима", — пространно заявил Порошенко.

Не при делах

Старались не вмешиваться в дело Романа Насирова в оппозиционном лагере. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко разве что стала героиней фотожаб, которые наряду с Насировым высмеивали главных политических симулянтов. Лидер радикалов Олег Ляшко, видимо, не получив никаких ц/у сверху, занял неопределенную позицию и призывал "подождать". В "Оппозиционном блоке" и вовсе воспользовались делом главы ГФС, чтобы в очередной раз пройтись катком по действующей власти. Согласно заявлению "Оппоблока", дело в отношении Насирова является лишь частью коррупционной паутины, опутавшей страну при нынешней власти, поскольку он два года работал под руководством президента и двух премьер-министров, выполняя их поручения.

Кризис власти

По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, ситуация с арестом главы ГФС серьезно разделила украинский политикум, еще больше усугубив кризис власти.

"Мы увидели, что судебная система не работает, а квалификация работников НАБУ, которые получают по 40-80 тысяч гривен крайне низка. Дело Насирова нанесло серьезный ущерб рейтингам власти, внутри структур которой произошел раскол. Часть депутатов коалиции поддерживали атаку Насирова, другие — встали на его защиту", — говорит политолог.

По его мнению, вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, президент Петр Порошенко в очередной раз не сумел навести порядок.

"Порошенко безусловно проиграл, еще раз продемонстрировав свою слабость, личную неспособность решать подобного рода конфликты. В этом плане можно вспомнить президента Леонида Кучму, который в таких ситуациях выступал в качестве третейского судьи. Порошенко же оказался на обочине, сила его мнения в вопросе Насирова была примерно на уровне мнения эксперта или политолога. Президент не разрешил этот конфликт, не смог навести порядок и обеспечить функционирование правовой системы", — подытожил Бортник.