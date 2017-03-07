Почему Насиров подложил Порошенко жирную свинью? Мнение эксперта

Jure MAKOVEC / AFP

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Роман Насиров – под арестом. Ночью Соломенский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Залог определен в размере ста миллионов гривен.

Тем временем адвокат отстраненного главы ГФС Андрей Кузьменко заявил журналистам, что выплачивать залог его подзащитный не будет. Сейчас защита Насирова готовит апелляцию на решение Соломенского райсуда. Также будут жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Также прокуроры в деле Насирова заявили, что у обвиняемого есть, кроме украинского, паспорта Венгрии и Великобритании. И суд обязал его, в случае внесения залога, не выезжать за пределы Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые позволяют покинуть пределы страны, и носить электронный браслет.

Сам Роман Насиров, вопреки предоставленным прокурорами документам, заявил, что является гражданином только Украины.

Каковы перспективы в деле главы ГФС, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический аналитик Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чи вдасться головному фіскалу країни знайти 100 мільйонів гривень для застави? Згідно з його декларацією та декларацією його дружини, таких грошей в родини немає.

— Насправді маємо досить підйомну як для корумпованої верхівки суму. Питання в іншому, чи буде ця застава внесена. І як далі розкручуватимуть це шоу найбільш високі посадовці України. Тому що, насправді, справа Насірова в нас вирила таку яму для Петра Олексійовича Порошенка. З одного боку, не можна, щоб Насіров сидів і мучився, тому що тоді порушується система договорняків, і всі люди, які працюють з Петром Олексійовичем, можуть задатися питанням: може, я наступний. З іншого боку, його вже і не можна просто випустити, а тим паче, щоб він просто втік. Тому що тоді буде забагато питань до нього від інших еліт, від громадськості, і, в принципі, це дуже небезпечна ситуація. Тому мені здається, зараз одна з найцікавіших ситуацій в історії України, і за нею через те ми так спостерігаємо.

Чи може бути так, що зараз, умовно кажучи, місяць чи два відсидить Роман Насіров в СІЗО, а потім потрошку на гальмах намагатимуться спустити цю справу взагалі?

— Власне, такий сценарій я розглядаю, його ймовірність 80%. Пригадуємо ситуацію з Чаусом, пригадуємо ситуацію з Петром Мельником. І, в принципі, дуже ймовірно, що таке рішення буде прийняте. Питання в тому, хто візьме відповідальність за це. І як НАБУ, як САП будуть потім шукати Насірова, якщо він десь пропаде або докази почнуть розвалюватися. Знову-таки, вся ця ситуація демонструє, що в Україні є громадське суспільство, громадянське суспільство, яке може вийти під суд, яке може навіть з'їздити додому до судді, однак, в принципі, поки що у нас слабо з тим, щоб тиснути на судову владу процесуально. І дуже часто такі політичні, бажання політичного тиску, громадського тиску не збігаються з можливостями КПК. І навіть сам арешт Насірова, вже зараз говорять про багато порушень процесуального характеру. І тут з'являється, знову-таки, ще одна така розбіжність. Чи ми робимо політичний процес, чи все-таки ми робимо хоча б видимість правової держави. І все це тримається на цьому. Петру Олексійовичу дуже важко, тому що він відповідальний за будь-який результат у цій справі.

Як це може відобразитися на позиціях НАБУ та САП?

— Тут я бачу два сценарії. Позитивний сценарій — вони відчувають свою силу і починають працювати, не побоюся цього пафосного слова, на благо українського народу. Сценарій два — негативний — їх робота отримує величезний спротив, і, власне, ті еліти, які не зацікавлені в діяльності САП і НАБУ, шукають правові методи, щоб обмежити їх роботу. Вже зараз розкручується одна з версій, що діяльність НАБУ не передбачена в Конституції України. Відповідно до цього, не можна їм давати прослуховування і обмежувати її діяльність. Якщо цей спротив буде реалістичний, то можна буде чекати якихось судових слухань нових, можливо, рішень КСУ по діяльності НАБУ, тобто намагань обмежити їх діяльність.

Останнім часом ми чули ще багато і про можливий аудит діяльності НАБУ. Чи може бути пов'язана така активність НАБУ з цим аудитом?

— Власне, аудитор в українській свідомості зараз сприймається десь так, як три роки тому реформатор. Тобто якась хороша людина, яка точно все аналізує. Дуже часто аудитор — це людина, яка допомагає не тільки розкрити якісь схеми, не тільки побачити якісь механізми, але і створити їх. Тому що в нього є досвід про діяльність цих схем. Тому будь-яка людина, яка буде призначатися аудитором, варто буде про неї окремо шукати інформацію, і громадському середовищу, можливо, навіть робити запити про імідж цієї людини за кордоном. Я не пов'язую ці дії НАБУ з призначенням аудитора. Швидше, просто спливає певний час, і в ЗМІ з'являються час від часу інформація, чим займається НАБУ. Згадують їх дорогі шкарпетки, згадують їх діяльність. І, власне, швидше за все, керівництво НАБУ хотіло показати результат, і, в принципі, дало попередження, що може дати результат. Просто питання того, як далі ці справи йдуть: чи йдуть вони з політичної волі, чи йдуть все-таки вони згідно із положенням НАБУ.

Посольство США напряму відреагувало на цю справу закликом ухвалити законодавство про створення Антикорупційного суду. Це може бути створення інформаційного фону для того, щоб депутати на наступному тижні не змогли відмовитися від прийняття закону про Антикорупційний суд?

— Насправді я не вірю в занадто пряме втручання Вашингтону в Україну. Дійсно, Україна час від часу стає ареною такої боротьби між собою еліт республіканських, демократичних. Може бути, що інформаційно ця хвиля підніматиметься, і буде тиск на депутатів, однак інше питання, чи бояться депутати інформаційного тиску. Якщо в них, з одного боку, буде якась гарантія про те, що корупціонерів не саджатимуть, або, навпаки, страх, що саджатимуть, то вони прийматимуть рішення відносно до цього, незалежно, який буде інформаційний фон.

Слушатели Голоса Столицы в эфире ответили на вопрос: "Задержание Насирова — это реальная борьба с коррупцией или просто политика и от чего-то отвлекают внимание? Чем закончится дело с Насировым"?

Ольга: Я очень далека от политики. Я не очень хорошо разбираюсь в этих придворных играх. Но у меня сложилось впечатление, что это просто замена одного человека на другого. Возможно, он не все занес либо нарушил какую-то договоренность. И таким образом они просто убивают двух зайцев. Во-первых, они показывают показательное выступление борьбы с коррупцией, а во-вторых, меняют его на другого более послушного и правильного. Мне так кажется.

Елена, Киев: Я не верю, что его накажут по всем нормам закона. Потому что безнаказанность полная.

Ольга, Киев: Вы знаете, я считаю, что Насиров — это вообще не цель. Насиров — это всего-навсего средство для того, чтобы достичь каких-то совершенно других целей. И я не исключаю, что этими целями является пост президента. Потому что я абсолютно не верю в то, что вот эти отсрочки, которые предоставлял Насиров, он делал по собственной инициативе. Безусловно, он этого делать не мог, я как государственный служащий с определенным стажем прекрасно это понимаю. Поэтому — он средство для того, чтобы вывести на какие-то более другие верхи. И не зря, в общем-то, опять приплетают какую-то руку Москвы, Кремля, хотя, тут, я считаю, абсолютно видна, и я не знаю, почему она так редко вообще не упоминается, рука того же Вашингтона.

Михаил, Киев: Мое мнение — 95%, что ничем это не закончится. Это игра, которую разыгрывают с целью политических каких-то движений. Но действительно, его выпустят через какое-то время, он исчезнет, как исчез Яценюк, который тоже вроде как был замешан… Он отоспался в Майями, теперь вернулся и неплохо себя чувствует. Но, тем не менее, показываться не хочет.

Ранее эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире "ГС" заявил, что основная идея задержания Насирова — сместить его с должности, а не посадить надолго в тюрьму.

А политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" подчеркнул, что если НАБУ не сможет доказать вину Насирова, то это станет большим ударом по всем антикоррупционным органам.