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    Дело Насирова: Порошенко показал, что поддержки не будет — Охотин

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    Зря болел. Суд арестовал Насирова (156)

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    Политический эксперт Петр Охотин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что президент будет пытаться выпутаться из истории с Насировым.
    Петр Охотин
    Uacrisis.org

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Арест главы ГФС Украины Романа Насирова прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Петр Охотин.

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    "В данной ситуации меньше завидую Петру Алексеевичу Порошенко. У него очень большая вилка, которая касается Насирова, так как в данном случае Насиров — это образ тех гарантий, которые президент дает людям, которые с ним участвуют в каких-то схемах, людям, на которых держится картельный консенсус олигархических структур в Украине. В данном случае сдать Насирова — это фактически показать: каждый сам за себя, я ни за кого не отвечаю, никого не поддерживаю. Скорее всего, он будет искать какие-то варианты, как из этого спастись", — считает эксперт.

    Напомним, детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову подозрение в ночь на пятницу. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. 

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