Чевгуз: Насиров находится в VIP-камере, общие - по 20 человек

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Прокуроры настаивают на залоге для отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в размере 2 миллиардов гривен, что равняется сумме ущерба государству от его деятельности.

Насирова доставили в Лукьяновское СИЗО во вторник, 7 марта, рано утром. После медицинского осмотра его поместили в четырехместную камеру, но только с одним сокамерником. Сразу после этого он написал заявление, что не желаеи каких бы то ни было контактов со СМИ, поскольку чувствует себя усталым.

Смотрите также: Долгая дорога в СИЗО. Арест Романа Насирова

В каких условиях отбывает арест Насиров рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

"В Лукьяновском СИЗО есть камеры от четырехместных до сорокаместных, но сейчас в сорокаместных с введением в действие нового УПК сидят по 20 человек — это обычные преступники. Чем отличаются камеры? Там, где четыре человека, как правило, есть холодильник, телевизор, постельное белье свое дают, они не едят тюремной еды, потому что количество передач для них не ограничено, можно подогревать еду, есть кипятильник. Потому в сравнении с простыми заключенными они живут конечно лучше", — сообщил эксперт.

йонный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Читайте также: Насировщина. ТОП-5 украинских политиков-"симулянтов"

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем сообщили ранее его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.