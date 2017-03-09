Климкин о признании РФ паспортов ЛДНР: это логика сознательной эскалации

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе необходимо выполнить до конца, чтобы в регионе установился мир, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге в Париже в четверг по итогам переговоров с его французским коллегой.

Климкин вновь заявил, что считает "эскалацией конфликта" введение властями самопровозглашенной ЛНР российского рубля в качестве основной денежной единицы и признание в РФ документов ЛНР и ДНР.

"Это логика сознательной эскалации, которую мы должны остановить для того, чтобы вернуть людям в Донбассе просто мир и жизнь. И это можем и должны сделать за счет выполнения минских договоренностей… должны довести выполнение минских договоренностей до конца и вернуть мир в Донбасс", — сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

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В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".