Бондаренко о Климкине и российских танках на Донбассе

РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Конгрессе США, заявил, что сегодня на вооружении армий ДНР и ЛНР – более 100 российских танков, 800 БТР, 1000 артиллерийских систем, 200 систем залпового огня, пишет на своей странице в Facebook политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. Facebook Министерства иностранных дел Украины Климкин в США: смыслы и значение. Опрос экспертов

"4 апреля 2015 года – уже после подписания Минских договоренностей – заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев сообщал, что на вооружении в ДНР и ЛНР – 700 танков, 110 БТР, 600 артиллерийских систем, 380 систем залпового огня.

17 августа 2016 Евгений Марчук в эфире 5 канала сказал: "Абсолютно точно известно, что с той стороны находятся 702 танка трех модификаций, это современные танки, танки, готовые к бою. Артиллерийских систем различных, ствольной артиллерии, реактивной и минометов – более тысячи".

12 декабря 2016 года во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте Петр Порошенко сказал: "На сегодняшний день я утверждаю, что количество танков, количество артиллерийских систем, систем залпового огня на оккупированной территории на востоке нашей страны больше, чем на вс ем вооружении немецкого Бундесвера" (на вооружении в немецкой армии 322 танка, 2637 бронемашины, 217 артиллерийских систем, 55 РСЗО).

У меня возникает вопрос: когда Россия вывела из Донбасса 600 танков и 180 систем залпового огня? И если действительно так радикально сократилось количество оружия на этой территории, как утверждает господин Климкин, то он дал серьезный аргумент американцам, чтобы говорить о постепенном выполнении Россией своих обязательств. Не можем же мы предполагать, что на высоких должностях в Украине сидят идиоты, которые берут цифры просто с потолка?" – написал Бондаренко.