наверх
09.03.201712:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Бондаренко о Климкине и российских танках на Донбассе

    (обновлено: )55680
    Если верить заявлениям главы МИД Павла Климкина об уменьшении количества оружия в Донбассе, это серьезный аргумент для США, чтобы говорить о постепенном выполнении Россией своих обязательств, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Конгрессе США, заявил, что сегодня на вооружении армий ДНР и ЛНР – более 100 российских танков, 800 БТР, 1000 артиллерийских систем, 200 систем залпового огня, пишет на своей странице в Facebook политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

    Павел Климкин в сенате США
    Facebook Министерства иностранных дел Украины
    Климкин в США: смыслы и значение. Опрос экспертов

    "4 апреля 2015 года – уже после подписания Минских договоренностей – заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев сообщал, что на вооружении в ДНР и ЛНР – 700 танков, 110 БТР, 600 артиллерийских систем, 380 систем залпового огня.

    17 августа 2016 Евгений Марчук в эфире 5 канала сказал: "Абсолютно точно известно, что с той стороны находятся 702 танка трех модификаций, это современные танки, танки, готовые к бою. Артиллерийских систем различных, ствольной артиллерии, реактивной и минометов – более тысячи".

    12 декабря 2016 года во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте Петр Порошенко сказал: "На сегодняшний день я утверждаю, что количество танков, количество артиллерийских систем, систем залпового огня на оккупированной территории на востоке нашей страны больше, чем на вс ем вооружении немецкого Бундесвера" (на вооружении в немецкой армии 322 танка, 2637 бронемашины, 217 артиллерийских систем, 55 РСЗО).

    У меня возникает вопрос: когда Россия вывела из Донбасса 600 танков и 180 систем залпового огня? И если действительно так радикально сократилось количество оружия на этой территории, как утверждает господин Климкин, то он дал серьезный аргумент американцам, чтобы говорить о постепенном выполнении Россией своих обязательств. Не можем же мы предполагать, что на высоких должностях в Украине сидят идиоты, которые берут цифры просто с потолка?" – написал Бондаренко.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля