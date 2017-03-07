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    Климкин: Украина выступает за пересмотр Будапештского меморандума

    (обновлено: )58812
    В 1994 году Украина отказалась от ядерных вооружений, присоединившись к Будапештскому соглашению. В обмен на это Киеву были предоставлены гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина выступает за пересмотр Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году и закрепившего неядерный статус страны.

    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    facebook.com/Jarosław-Kaczyński
    FAZ: Качиньский о Европе - ядерной "сверхдержаве"

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    "Конечно, нам нужна поддержка США в перезапуске переговоров сторон, подписавших Будапештский меморандум", — заявил Климкин во вторник, выступая на слушания в сенате США.

    После распада Советского Союза на территории Украины остался арсенал ядерного оружия. В 1994 году страна отказалась от ядерных вооружений, присоединившись к Будапештскому соглашению. В обмен на это Киеву были предоставлены гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.

    После 2014 года в Украине неоднократно заявляли о намерении вернуть стране статус ядерной державы.

    Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина не должна возобновлять ядерный потенциал.

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