Климкин в США: переговоры с РФ должны вестись только с позиции силы

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Переговоры с Российской Федерацией надо вести исключительно с позиции силы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

"Единственный практически осуществляемый способ для ведения переговоров с Россией заключается в позиции силы и международной солидарности", — заявил глава МИД.

Читайте также: Стыд и позор мистера Яценюка. Корнилов об участии политика в шоу BBC

В то же время Климкин подчеркнул, что пока Россия не выполнит своих обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе и соблюдения территориальной целостности Украины, не может быть никакой договоренности с ней.

"И ни одна новая сделка не должна быть достигнутой с Россией до того времени, пока она не выполнит своих обязательств и положений (минских соглашений — Ред.)", — подчеркнул Климкин.

Читайте также: Суд ООН в Гааге по иску Украины к России может продлиться до трех лет

Как сообщалось, во время сенатских слушаний Климкин заявил, что поставка США "оборонительных вооружений" Украине послала бы РФ "мощный сигнал" и "помогла бы защищаться от российской армии".