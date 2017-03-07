Климкин: подготовленные США части ВСУ были эффективны в боях в Донбассе

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Украинские воинские части, подготовленные инструкторами из США, показали высокую эффективность в боях в Донбассе, поэтому Киев рассчитывает на продолжение такой помощи и в будущем, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Такая поддержка уже показала свою эффективность. Батальон 73-й бригады, подготовленный инструкторами США, был одним из наиболее эффективных в отражении российских атак под Авдеевкой. Подразделения, подготовленные инструкторами США, были очень эффективны на передовой", — сказал Климкин на слушаниях в сенате США.

В связи с этим он выразил надежду, что такая поддержка со стороны будет продолжена и попросил сенаторов принять соответствующие положения в новом бюджете Пентагона и других законопроектах.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.