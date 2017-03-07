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    Климкин проводит встречу с Тиллерсоном в Вашингтоне

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    Как сообщили в Посольстве Украины в США, "проходит встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит во вторник встречу с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщается в Twitter Посольства Украины в США. 

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    "Прямо сейчас проходит встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что встреча глав дипломатических ведомств пройдет в госдепартаменте.

    Визит Климкина в США стал первым с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа и его первой встречей с госсекретарем Тиллерсоном.
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