Климкин проводит встречу с Тиллерсоном в Вашингтоне

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит во вторник встречу с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщается в Twitter Посольства Украины в США.

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"Прямо сейчас проходит встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что встреча глав дипломатических ведомств пройдет в госдепартаменте.