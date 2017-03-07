Споры в соцсетях: суд ООН и Украина против РФ, кто кого?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины против России. Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Слушания будут проходит на протяжении четырех дней: 6 и 8 марта на слушаниях будет выступать украинская сторона, а 7 и 9 – российская. Стоит напомнить, что раньше именно этот суд признал ситуацию в Крыму международным вооруженным конфликтом, после чего Россия отказалась от участия в Римском статуте международного уголовного суда.

Примечательно, что уже сейчас позиция Украины в международном суде ООН вызывает в украинском сегменте соцсетей недоумение и массу гневных комментариев. Некоторые соотечественники уже назвали иск против России верхом юридической бездарности, отдельно подчеркнув, что среди претензий Киева нигде не говорится о постоянно упоминаемой Петром Порошенко "войне России против Украины".

"Посмеются в Гааге над нашими и дело закончится ничем. Никто не хочет ссориться с Россией", - пишут и такое в сетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook