Климкин назвал главную цель иска против России в суде ООН

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Главной целью иска Киева к Москве в Международном суде ООН является защита жизни и прав украинских граждан, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

В понедельник Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России.

"Гаага сегодня — первое слушание (по делу) "Украина против России". Наша главная цель — защитить жизнь и права украинских граждан. Верю в международное право и справедливость", — написал министр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, выступая в суде в слушаниях по запросу Киева о введении временных предупредительных мер в рамках дела "Украина против России", заявила, что Украина просит Международный суд ООН безотлагательно принять решение о применении временных предупредительных мер, чтобы защитить права украинских граждан на обычную жизнь.

Читайте также: Электронные понты. Биометрический паспорт – дорогое и ненужное удовольствие

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.