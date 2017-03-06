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    Политика

    Климкин назвал главную цель иска против России в суде ООН

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (13)

    (обновлено: )43605
    Главная цель иска Киева к Москве в Международном суде ООН заключается в защите жизни и прав украинских граждан, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Главной целью иска Киева к Москве в Международном суде ООН является защита жизни и прав украинских граждан, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

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    Думская.net
    Встать, суд идет. Гаага рассматривает иск Украины к РФ – суть претензий

    В понедельник Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России.

    "Гаага сегодня — первое слушание (по делу) "Украина против России". Наша главная цель — защитить жизнь и права украинских граждан. Верю в международное право и справедливость", — написал министр в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, выступая в суде в слушаниях по запросу Киева о введении временных предупредительных мер в рамках дела "Украина против России", заявила, что Украина просит Международный суд ООН безотлагательно принять решение о применении временных предупредительных мер, чтобы защитить права украинских граждан на обычную жизнь.

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    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

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