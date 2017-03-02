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    Климкин: "национализация" в ЛДНР - осознанная эскалация в Донбассе

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (638)

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    Климкин назвал "национализацию" предприятий украинской юрисдикции в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках сознательной эскалацией конфликта в Донбассе.
    Павел Климкин
    ATTILA KISBENEDEK / AFP

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "национализация" предприятий украинской юрисдикции в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках является сознательной эскалацией конфликта в Донбассе.

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    "Мы все видим стратегию сознательной эскалации (конфликта в Донбассе — ред.), и это не только милитарная эскалация, это, в том числе, все шаги, которые направлены на признание нелегальных документов, выданных нелегальными образованиями, это, конечно же, так называемая национализация. Все эти шаги — это логика сознательной эскалации", — сказал Климкин в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции.

    Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

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