Климкин: "национализация" в ЛДНР - осознанная эскалация в Донбассе

ATTILA KISBENEDEK / AFP

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "национализация" предприятий украинской юрисдикции в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках является сознательной эскалацией конфликта в Донбассе.

"Мы все видим стратегию сознательной эскалации (конфликта в Донбассе — ред.), и это не только милитарная эскалация, это, в том числе, все шаги, которые направлены на признание нелегальных документов, выданных нелегальными образованиями, это, конечно же, так называемая национализация. Все эти шаги — это логика сознательной эскалации", — сказал Климкин в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции.

Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.