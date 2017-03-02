Климкин: Донбассу нужны не компромиссы, а выполнение "Минска-2"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Для урегулирования конфликта в Донбассе нужны не компромиссы, а реализация минских договоренностей, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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"Нам на самом деле не нужны никакие компромиссы. Нам необходимо просто выполнить минские договоренности (для урегулирования ситуации в Донбассе — ред.)", — заявил Климкин в четверг на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Он отметил, что по логике минских договоренностей необходимо прекратить огонь, позволить ОБСЕ круглосуточно контролировать всю территорию Донбасса и украинско-российской границы, а также "вернуть людям минимальное чувство возвращения к жизни". После этого, по мнению Климкина, необходимо продолжить работу по имплементации всех пунктов минских договоренностей.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.