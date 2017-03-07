Климкин попросил сенаторов США об "оборонительном вооружении"

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что поставка США "оборонительных вооружений" Украине послала бы РФ "мощный сигнал" и помогла бы республике защищаться от "российской армии".

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"Оборонительные вооружения, поставляемые США, и продолжающаяся военная и техническая поддержка послали бы мощное заявление Кремлю и значительно улучшили возможности Украины по защите своей территории от российской армии", — сказал Климкин на слушаниях в сенате США.

Ранее в конгресс США был внесен проект о предоставлении Киеву летального оружия.