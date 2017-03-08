Хроника 7 марта. Климкин в США, вызов нардепов в ГПУ, мощная лавина в Альпах

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Глава МИД Павел Климкин встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, "Сбербанк" начал обслуживать граждан с паспортами ДНР и ЛНР, во французских Альпах сошла мощная лавина. Об этих и других новостях вторника — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Климкин выступил в Сенате США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе своего визита в США встретился с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. По итогам встречи Климкин заявил, что Украина имеет фундаментальную важность для Америки, Вашингтон будет поддерживать Украину, а санкции против Российской Федерации останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей. Кроме того, во время слушаний в Сенате украинский министр заявил, что переговоры с Россией возможны лишь с позиции силы и попросил сенаторов поддержать вопрос выделения финансовой помощи Украине.

Wikileaks опубликовал документы ЦРУ по взлому девайсов пользователей

Сайт Wikileaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефоном и телевизоров, пишет газета Washington Post. Во вторник WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов для получения информации с электронных устройств пользователей. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы. Газета отмечает, что в некоторых файлах Wikileaks встречаются названия таких программ для взлома как Assassin и Medusa. При их помощи ЦРУ удается тайно получать информацию с iPhone, контролировать компьютеры корпорации Microsoft и даже использовать телевизоры фирмы Samsung в качестве микрофона, сообщает издание.

Генпрокуратура вызвала на допрос Ляшко, Лозового, Левуса и Билецкого

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого. Об этом Лозовой сообщил на странице в Facebook. Нардеп также опубликовал фото повестки. "Генеральная прокуратура вызывает на допрос Олега Ляшко, Андрея Левуса, Андрея Белецкого и меня. По какой теме — в повестке не указано, только номер производства. Всех преступников уже переловили, коррупционеров пересажали", — написал Лозовой.

"Сбербанк" начал обслуживать граждан с паспортами ДНР и ЛНР

"Сбербанк России" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка, подконтрольного государству. "С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР, "Сбербанку" потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов. На сегодняшний день "Сбербанк" готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка", — сообщили в "Сбербанке".

В то же время глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал от Национального банка наложить санкции на украинскую "дочку" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Насиров обжаловал свой арест

Отстраненный от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров обжаловал решение Соломенского районного суда Киева, арестовавшего его и установившего залог в размере 100 миллионов гривен."Уже обжаловали", — сказал он, добавив, что жалоба подана в Апелляционный суд Киева. По словам Черезова, Насиров не намерен вносить залог.

Украинец арестован в США по обвинению в экспорте военного оборудования

Гражданин Украины Владимир Недовиз арестован в США по обвинению в попытке незаконного вывоза военного оборудования, сообщило во вторник министерство юстиции США. "Гражданин Украины Недовиз выдавал себя за гражданина США для того, чтобы приобретать крайне чувствительное военное оборудование, которое затем могло быть незаконно вывезено в Украину", — заявил в связи с арестом представитель ФБР. Недовиз, который был арестован в Нью-Йорке, имеет вид на жительство в США. В документах обвинения говорится, что Недовиз "сознательно, намеренно и по своей воле экспортировал, пытался экспортировать и вступал в сговор с тем, чтобы совершить экспорт в Украину из США военного оборудования, в том числе прицелов, и тепловизионных приборов ночного видения без соответствующего разрешения Госдепартамента". В случае обвинительного приговора 32-му мужчине грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере одного миллиона долларов. Его дело рассматривает Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине. Сообщается, что Недовиз прибыл в США в сентябре 2014 года и с тех пор по настоящее время якобы занимался незаконной покупкой оборудования, осуществляя заказы в том числе через интернет. По данным обвинения, он осуществил закупки на сумму около 190 тысяч долларов.

В Киеве помыли памятник Шевченко

Сотрудники коммунальных служб Киева утром во вторник помыли памятник Кобзарю и нанесли защитную эмульсию на гранитный постамент Тараса Шевченко в парке. Кроме того, они занялись уборкой дорожек и облагораживанием газонов и клумб. Социальная акция прошла накануне 203-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

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В Альпах сошла мощная лавина

На горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах сошла мощная лавина. Лавина сошла на склоне среднего, "голубого" уровня, на котором было много людей. Лавиной накрыло несколько лыжников, их число уточняется. Идет спасательная операция, курорт закрыт. На место направились спасатели из Куршевеля. Отмечается, что погода не позволяет поднять в воздух вертолеты.

Украинский семинарист стал абсолютным чемпионом на Arnold Classic-2017

Украинский семинарист Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире Arnold Classic-2017, проходившем в г. Колумбус (штат Огайо, США). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook. "Вчера стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту в сумме двоеборья на международном турнире "Арнольд Классик". Выпала возможность пообщаться и сфотографироваться с Арнольдом Шварценеггером. Слава Богу за все!" — написал Николай Ткачук. Ткачук выступал на международном турнире с двумя гирями по 32 кг каждая. Их нужно было поднимать максимальное количество раз в течение 10 минут. Напомним, спортсмена на участие в турнире благословил предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.