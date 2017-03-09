Черновол напомнили, что 2 года назад она была против закупок угля в ЛДНР

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Общественность напомнила народному депутату от фракции "Народный фронт" Татьяне Черновол, резко выступившей против торговой блокады с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, о ее прежней позиции по данному поводу.

Речь идет о статье Черновол в блоге на "Украинской правде" от 8 декабря 2014 года под названием "Покупать уголь у сепаратистов или России, это оплачивать патроны, которыми нас убивают".

Тогда нардеп убеждала что "уголь закупать посредством Сергея Курченко и других менеджеров Януковича, разве это не плевок в сторону Майдана? Мы же против этих персонажей там стояли".

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В самом тексте она приводит мнение, что среди руководства государства есть лица, которые заинтересованы в том, чтобы Украина покупала уголь в России или с неподконтрольных территорий. В качестве примера она называет имя и тогдашнего руководителя Администрации президента Бориса Ложкина.

По мнению Черновол, ситуация, при которой Украина вынуждена закупать уголь у самопровозглашенных ЛДНР, на руку олигарху Сергею Курченко.

Скриншот "Украинской правды" Блог Татьяны Черновол о закупке угля в ДНР и ЛНР

Напомним, на днях Татьяна Черновол на одном их блокпостов вступила в дискуссию с участниками блокады о ее вреде. Нардепа забросали яйцами ударили в лицо.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.