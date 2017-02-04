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    Луценко: прокуратура вышла на решающий этап расследования аферы Курченко

    (обновлено: )18
    Как сообщил генеральный прокурор, были задержаны одесские таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 миллиарда гривен из госбюджета.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Одесская прокуратура совместно с Национальной полицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер беглого бизнесмена Сергея Курченко, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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    По данным главы ГПУ, именно с помощью этой "аферы" Курченко осуществил фиктивный транзит 800 тыс. тонн горючего.

    Луценко сообщил, что задержаны одесские таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 миллиарда гривен из госбюджета. Суд определил задержанным залог в размере 9 миллионов гривен.  

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    Кроме того, генпрокурор сообщил, что СБУ в Днепре задержала некоего Костюка, которого следствие подозревает в разработке упомянутой аферы Курченко.  

    "Приговор Курченко становится все ближе. Конфискация в государственную собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода – тоже", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева заочно арестовал Сергея Курченко

    Напомним, в марте прошлого года Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении Курченко в совершении преступлений в сфере операций со сжиженным газом.

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