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    НБУ: банки в Украине не имеют права принимать паспорта ЛДНР

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (252)

    (обновлено: )3910
    Нацбанк подчеркнул, что банкам Украины запрещено предоставлять также все виды финансовых операций на территориях, которые не контролируются украинскими властями.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Действующие в Украине банки не могут принимать у граждан паспорта ДНР и ЛНР, сообщили в Национальном банке Украины.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "ПАО "Сбербанк" (дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине — ред.), как и другие юридические лица, действующие в Украине, должны руководствоваться действующим законодательством Украины, которым не признаются паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР", — говорится в сообщении пресс-службы регулятора. 

    Нацбанк подчеркнул, что банкам Украины запрещено предоставлять все виды финансовых операций на территориях, которые не контролируются украинскими властями, как это предусмотрено постановлением НБУ от 6 августа 2014 года №466 "О приостановке осуществления финансовых операций".

    Аналогичным образом ситуацию прокомментировали и в дочернем банке российского "Сбербанка" в Украине, информирует УНИАН. "Украинский дочерний банк работает в рамках правового поля страны и не принимает паспорта "ДНР" и "ЛНР", — сообщил представитель пресс-службы банка.

    Напомним, ранее сообщалось, что российский "Сбербанк" приступил к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, предоставляющих паспорта ЛДНР.

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