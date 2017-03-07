НБУ: банки в Украине не имеют права принимать паспорта ЛДНР

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Действующие в Украине банки не могут принимать у граждан паспорта ДНР и ЛНР, сообщили в Национальном банке Украины.

"ПАО "Сбербанк" (дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине — ред.), как и другие юридические лица, действующие в Украине, должны руководствоваться действующим законодательством Украины, которым не признаются паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР", — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Нацбанк подчеркнул, что банкам Украины запрещено предоставлять все виды финансовых операций на территориях, которые не контролируются украинскими властями, как это предусмотрено постановлением НБУ от 6 августа 2014 года №466 "О приостановке осуществления финансовых операций".

Аналогичным образом ситуацию прокомментировали и в дочернем банке российского "Сбербанка" в Украине, информирует УНИАН. "Украинский дочерний банк работает в рамках правового поля страны и не принимает паспорта "ДНР" и "ЛНР", — сообщил представитель пресс-службы банка.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Сбербанк" приступил к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, предоставляющих паспорта ЛДНР.