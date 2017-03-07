Банки РФ временно не признают паспорта ДНР и ЛНР

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Российские банки не готовы обслуживать клиентов с паспортами Донецкой и Луганской народных республик, заявляет "Ассоциация российских банков" (АРБ), препятствия для этого могут быть устранены в самое ближайшее время.

По словам президента "Ассоциации региональных банков" Гарегина Тосуняна, правовая коллизия существует — указ президента РФ Владимира Путина должен быть урегулирован на соответствующем законодательном уровне.

"Идентификация личности должна идти по паспортам, которые соответствуют определенному гражданству. Выдавать кредит, открывать счет в банке и не иметь возможность правильно идентифицировать личность клиента — нельзя. В результате банки будут иметь соответствующие проблемы с надзорными органами", — цитирует "Российская газета" главу АРБ.

"Если сегодня банк примет такой паспорт и удовлетворит требования клиента, то он скоро будет наказан по целому ряду имеющихся законов. Нужно, чтобы соответствующие ведомства подготовили необходимую нормативно-правовую базу. И тогда граждане с паспортами ДНР и ЛНР смогут претендовать на полноценное обслуживание в российских кредитных организациях", — уверен он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.