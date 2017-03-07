наверх
07.03.201713:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Банки РФ временно не признают паспорта ДНР и ЛНР

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (244)

    (обновлено: )13211
    В "Ассоциации региональных банков" отмечают, что необходимо подготовить нормативно-правовую базу, тогда граждане с паспортами ДНР и ЛНР смогут претендовать на полноценное обслуживание в российских кредитных организация.
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Российские банки не готовы обслуживать клиентов с паспортами Донецкой и Луганской народных республик, заявляет "Ассоциация российских банков" (АРБ), препятствия для этого могут быть устранены в самое ближайшее время.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    По словам президента "Ассоциации региональных банков" Гарегина Тосуняна, правовая коллизия существует — указ президента РФ Владимира Путина должен быть урегулирован на соответствующем законодательном уровне.

    "Идентификация личности должна идти по паспортам, которые соответствуют определенному гражданству. Выдавать кредит, открывать счет в банке и не иметь возможность правильно идентифицировать личность клиента — нельзя. В результате банки будут иметь соответствующие проблемы с надзорными органами", — цитирует "Российская газета" главу АРБ.

    "Если сегодня банк примет такой паспорт и удовлетворит требования клиента, то он скоро будет наказан по целому ряду имеющихся законов. Нужно, чтобы соответствующие ведомства подготовили необходимую нормативно-правовую базу. И тогда граждане с паспортами ДНР и ЛНР смогут претендовать на полноценное обслуживание в российских кредитных организациях", — уверен он.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров в Соломенском районном суде
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Задержание Андрея Дзиндзи участниками блокады на блокпосту
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа