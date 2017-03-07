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    Политика

    Ляшко требует запретить деятельность российских банков в Украине

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (255)

    (обновлено: )5101
    Лидер "Радикальной партии" обусловил требование прекратить работу российских банков в Украине объяснил решением "Сбербанка" обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко требует запретить деятельность российских банков в Украине после заявления "Сбербанка" об обслуживании клиентов с паспортами самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "После заявления российского "Сбербанка", что он приступил к обслуживанию клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР", требуем немедленно запретить деятельность российских банков в Украине", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

    Ранее с инициативой прекращения работы "Сбербанка" в Украине выступил министр внутренних дел Арсен Аваков

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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