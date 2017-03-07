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    Аваков требует прекратить работу "Сбербанка" в Украине

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    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Национальный банк должен ввести санкции в отношении "Сбербанка России", работающего в Украине.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал от Национального банка наложить санкции на украинскую "дочку" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

    "Сколько надо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине", — написал Аваков во вторник на своей странице в Facebook.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

     

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