Кабмин утвердил проект нового положения о Генштабе

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Правительство одобрило проект нового положения о генеральном штабе ВСУ, который помогали разрабатывать иностранные советники, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Украины.

"Сегодня, 8 февраля, во время заседания Кабинет министров Украины рассмотрел и утвердил проект указа президента Украины "О положении о Генеральном штабе вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщил министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, разрабатывать положения помогали иностранные советники, затем этот документ был согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

"Участие вооруженных сил в АТО и в совместных учениях с подразделениями НАТО показали необходимость уточнения задач, связанных с планированием применения сил обороны для отражения вооруженной агрессии. Новое положение позволит нормировать задания Генштаба по планированию обороны государства в мирное время и особый период, внедрение процедур и стандартов вооруженных сил государств-членов НАТО, собственного опыта функционирования органов военного управления и выполнения войсками (силами) задач по кризисному реагированию", — добавили в Минобороны.

По данным ведомства, в соответствии с требованиями стратегического оборонного бюллетеня, в проекте положения предусмотрено "возложение на Генштаб задач по участию в планировании обороны государства, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, местного самоуправления и другими составляющими сил обороны".