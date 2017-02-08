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    Политика

    Кабмин утвердил проект нового положения о Генштабе

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    Как уточнил министр обороны Степан Полторак, новый документ позволит нормировать задания Генштаба по планированию обороны государства в мирное время и особый период.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Правительство одобрило проект нового положения о генеральном штабе ВСУ, который помогали разрабатывать иностранные советники, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Украины.

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    "Сегодня, 8 февраля, во время заседания Кабинет министров Украины рассмотрел и утвердил проект указа президента Украины "О положении о Генеральном штабе вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

    Как сообщил министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, разрабатывать положения помогали иностранные советники, затем этот документ был согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

    "Участие вооруженных сил в АТО и в совместных учениях с подразделениями НАТО показали необходимость уточнения задач, связанных с планированием применения сил обороны для отражения вооруженной агрессии. Новое положение позволит нормировать задания Генштаба по планированию обороны государства в мирное время и особый период, внедрение процедур и стандартов вооруженных сил государств-членов НАТО, собственного опыта функционирования органов военного управления и выполнения войсками (силами) задач по кризисному реагированию", — добавили в Минобороны.

    По данным ведомства, в соответствии с требованиями стратегического оборонного бюллетеня, в проекте положения предусмотрено "возложение на Генштаб задач по участию в планировании обороны государства, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, местного самоуправления и другими составляющими сил обороны".

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