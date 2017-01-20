РФ нарушила договоренности о силах вблизи границы - Генштаб

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Инспекция из Украины выявила нарушения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности со стороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Украинская инспекционная группа 16-19 января провела инспекцию в районе Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога и других городов ЮВО, а также на двух полигонах на предмет соблюдения РФ открытости своей военной деятельности.

Ранее в четверг начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил журналистам, что в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в указанном районе российской стороной были выполнены. Отмечалось, что Россия в полной мере выполнила свои международные обязательства, обеспечив проведение украинской инспекции в полном соответствии с положениями Венского документа 2011 года. Подчеркивалось, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице Генштаба в Facebook.

Генштаб сообщил, что украинская сторона уведомила российскую сторону о якобы выявленных нарушениях. В сообщении говорится, что Россия увеличила численность войск вблизи с украинской границей, несмотря на заявления о планах не делать этого. В частности, согласно сообщению, Россия формирует 150-ю мотострелковую дивизию вблизи украинской границы, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих.