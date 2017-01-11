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Решение о призыве офицеров запаса еще не принято - Генштаб

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Мобилизация в Украине (463)

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Как сообщил Марк Андрусяк, в случае необходимости в ВСУ будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.
Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Решение о призыве на службу офицеров запаса еще не принято, заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк.

Военный эксперт Сергей Ковтун
Сергей Ковтун, facebook
Эксперт о необходимости призыва офицеров запаса в 2017 году

В ходе брифинга Андрусяк отметил, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы", который был принят 6 декабря 2016 года и вступил в силу 7 января 2017 года, вводится в период такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава (сроком на 18 месяцев).

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"Решение о призыве (офицеров запаса — Ред.) еще не принято", — заявил представитель Генштаба, добавив, что в случае необходимости в Вооруженные силы будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.

Как сообщалось, в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили.

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