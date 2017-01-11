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В Генштабе допускают увольнения по закону о разрыве бессрочных контрактов

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Заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба вооруженных сил Украины полковника Марк Андрусяк предположил увольнения на уровне 10% военных.
Нашивка на форме украинского военнослужащего
Facebook Петра Порошенко

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Из армии могут уволиться около 10% военнослужащих, проходящих службу по бессрочному контракту, сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба вооруженных сил Украины полковника Марк Андрусяк.

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Фото из соцсетей
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Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит военным, проходящим службу по бессрочному контракту, уволиться.

"Я имею в виду, что 10% (военнослужащих, — ред.), возможно, изъявят желание уволиться с военной службы (по закону – ред.)", — отметил Марк Андрусяк, сообщает в среду телеканал "112 Украина".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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