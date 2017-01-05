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Генштаб анонсировал призыв в ВСУ выпускников военных кафедр

(обновлено: )40203
По словам представителя Генерального штаба ВСУ, под призыв подпадают лица, окончившие военные кафедры вузов, но не служившие в Вооруженных силах Украины.
Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться офицеры запаса, окончившие военные кафедры вузов, сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.

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"Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч", — приводит слова Андрусяка InfoResist.

По словам представителя Генштаба, под призыв подпадают лица, окончившие военные кафедры, но не служившие в Вооруженных силах.

"Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в Вооруженных силах", — добавил полковник Генштаба.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что граждане призывного возраста обязаны явиться в военкоматы в 10-дневный срок с начала призывной кампании даже при отсутствии повестки.

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