Минобороны подтвердило, что проверит военные объекты РФ в Ростовской области

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Министерстве обороны Украины подтвердили факт договоренности с российской стороной относительно инспектирования приграничной территории Ростовской области на предмет наличия там мест дислокации воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ, сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник, информирует УНИАН.

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По его словам, инспекционная группа планирует осуществить наземный осмотр территорий и осмотр местности с вертолета на предмет наличия или отсутствия в непосредственной близости от украинской границы российских войск.

В состав группы должны войти по два представителя от Украины и по одному от Канады и Дании.

По словам Мотузяника, о результатах проверки будет уведомлены государства-участники ОБСЕ.

Напомним, ранее начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что украинские инспекторы определят масштабы уведомляемой военной деятельности в районе Ростовской области с 16 по 19 января.