Политика
RSS

Минобороны подтвердило, что проверит военные объекты РФ в Ростовской области

(обновлено: )19501
Инспекционная группа планирует осуществить наземный осмотр территорий и осмотр местности с вертолета на предмет наличия или отсутствия в непосредственной близости от украинской границы российских войск.
Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Министерстве обороны Украины подтвердили факт договоренности с российской стороной относительно инспектирования приграничной территории Ростовской области на предмет наличия там мест дислокации воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ, сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник, информирует УНИАН.

Виктор Пинчук. Архивное фото
RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
WSJ, статья Пинчука: Для мира в Украине нужен компромисс по ЕС, Крыму и РФ

Читайте также: Особенности национального обмена пленными: кого хотят получить ЛДНР

По его словам, инспекционная группа планирует осуществить наземный осмотр территорий и осмотр местности с вертолета на предмет наличия или отсутствия в непосредственной близости от украинской границы российских войск.

В состав группы должны войти по два представителя от Украины и по одному от Канады и Дании. 

По словам Мотузяника, о результатах проверки будет уведомлены государства-участники ОБСЕ.

Напомним, ранее начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что украинские инспекторы определят масштабы уведомляемой военной деятельности в районе Ростовской области с 16 по 19 января.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун