наверх
19.01.201717:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Россия

    Минобороны РФ: Украина проинспектировала два полигона и часть ЮВО

    (обновлено: )43031
    По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности, в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в указанном районе российской стороной были выполнены.
    Министерство обороны России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украинская инспекционная группа 16-19 января побывала в районе Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога и других городов Южного военного округа (ЮВО), а также на двух полигонах, заявил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

    "В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа, в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск", — сообщил он.

    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс снова под обстрелами

    По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности, в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в указанном районе российской стороной были выполнены.

    "В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", ж/д станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции. В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности ВС РФ, подлежащей предварительному уведомлению", — добавил он.

    Отмечается, что Россия в полной мере выполнила свои международные обязательства, обеспечив проведение украинской инспекции в полном соответствии с положениями Венского документа 2011 года. Подчеркивается, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

    Читайте также — День до инаугурации: политики Украины втираются в доверие к Трампу — политолог

    "Тем самым в очередной раз подтвердив нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности. Хочется надеяться, что на этот раз украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны", — заключил он.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что без выполнения Россией своих обязательств в сфере безопасности в Донбассе "Украина не сделает ни шагу вперед".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения