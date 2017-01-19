Минобороны РФ: Украина проинспектировала два полигона и часть ЮВО

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украинская инспекционная группа 16-19 января побывала в районе Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога и других городов Южного военного округа (ЮВО), а также на двух полигонах, заявил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа, в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск", — сообщил он.

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности, в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в указанном районе российской стороной были выполнены.

"В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", ж/д станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции. В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности ВС РФ, подлежащей предварительному уведомлению", — добавил он.

Отмечается, что Россия в полной мере выполнила свои международные обязательства, обеспечив проведение украинской инспекции в полном соответствии с положениями Венского документа 2011 года. Подчеркивается, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

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"Тем самым в очередной раз подтвердив нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности. Хочется надеяться, что на этот раз украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны", — заключил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что без выполнения Россией своих обязательств в сфере безопасности в Донбассе "Украина не сделает ни шагу вперед".